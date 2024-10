Basket, Reale Mutua Torino battuta ad Orzinuovi

ORZINUOVI – La Reale Mutua Basket Torino non riesce ad estendere la serie di risultati

utili consecutivi: la squadra di coach Boniciolli, dopo le vittorie contro Brindisi e a Cento, esce sconfitta

dal PalaBertocchi di Orzinuovi per mano del Gruppo Mascio dell’ex coach gialloblù Franco Ciani.

Determinante, dopo un inizio incoraggiante di Torino, è stato il calo dei gialloblù tra la fine del primo

quarto e l’inizio del secondo quarto, oltre alla serata storta al tiro (9/40 da tre punti). Il risultato

finale è di 82-71, con Orzinuovi che esce così da un momento negativo nel suo percorso mentre

Torino tornerà in palestra con voglia di riscatto in vista del prossimo impegno in casa di venerdì 1°

novembre contro Rimini.

