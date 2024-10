Le condizioni di Matilde Lorenzi sono “critiche e preoccupanti”

BOLZANO – Non sono buone le notizie che arrivano da Bolzano sulle condizioni di Matilde Lorenzi, la ventenne atleta dell’esercito che oggi in allenamento in val Senales, sulla pista Gravald G1, è caduta battendo violentemente il volto sulla pista ghiaccianta.

Il dottor Marc Kaufmann, primario di rianimazione dell’ospedale San Maurizio di Bolzano, ha definito “critiche e preoccupanti” le condizioni dell’atleta di Villarbasse.

Matilde Lorenzi è atleta emergente, fa parte della nazionale italiana di sci alpino, ha vinto l’anno scorso i campionati italiani assoluti di Super G, è arrivata sesta in discesa ai mondiali juniores in Francia, undicesima in Super G a Saint Moritz in coppa Europa.

