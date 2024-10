È morta a Bolzano Matilde Lorenzi, 19enne promessa dello sci azzurro

BOLZANO – È morta nella notte Matilde Lorenzi, la 19enne promessa dello sci azzurro che nel primo pomeriggio di ieri era caduta mentre si allenava sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige.

L’atleta, originaria di Villarbasse, in provincia di Torino, era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale San Maurizio a Bolzano, in seguito ad una brutta caduta nella quale aveva sbattuto violentemente la testa. Il dottor Marc Kaufmann, primario di rianimazione dell’ospedale, in serata aveva definito le condizioni della giovane “critiche e preoccupanti”.

Purtroppo, alla fine, Matilde non ce l’ha fatta e si è spenta nel corso della notte. A darne la notizia, un post del Ministero della Difesa.

