Scoppia un incendio in un maneggio di Cavaglià, salvati gli animali

CAVAGLIÀ – Intorno alle 13 di oggi è scattato l’allarme per un incendio scoppiato all’interno di un fienile in un maneggio a Cavaglià, in provincia di Biella.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, smassamento e successiva bonifica. Il capannone rimasto avvolto dalle fiamme è andato distrutto, ma per fortuna tutti gli animali presenti sono stati salvati e non risulta coinvolta nessuna persona.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese