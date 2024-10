Ancora due alloggi occupati recuperati in via Ghedini a Torino

TORINO – Sono stati recuperati, nel primo pomeriggio di oggi nel complesso popolare di via Ghedini 19 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, altri due alloggi occupati abusivamente.

Le operazioni di sgombero – esattamente come quelle avvenute lo scorso martedì – sono state coordinate dalla polizia locale di Torino insieme alla polizia di Stato e con la collaborazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, intervenuta per dotare gli alloggi di porte blindate e altri sistemi antieffrazione.

Con l’intervento di oggi, che segue di appena due giorni l’operazione che aveva permesso il recupero di un altro alloggio nello stesso complesso, gli appartamenti che tornano nella disponibilità di Atc salgono così a tre e quelli che restano ancora occupati abusivamente nel quartiere sono 9, su un totale di 386 unità immobiliari.

