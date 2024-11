Mano al portafogli per il ponte di Ognissanti: per i cittadini ancora rincari e inflazione

TORINO – Quello iniziato oggi, venerdì 1 novembre, sarà un lungo ponte di Ognissanti. Un weekend in cui saranno almeno 10 milioni, secondo le stime di Federalberghi, gli italiani che si metteranno in viaggio.

Saranno circa 8,9 milioni quelli che resteranno in Italia prediligendo le località d’arte (30,2%) e, a seguire, la montagna (22,3%) e i posti all’aria aperta, mare (22,1%), laghi (3,2%) e terme (2,9%); poco più di 1 milione sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili in aereo.

Ma, ahinoi, il ponte di Ognissanti per gli italiani sarà all’insegna dei rincari, come denunciato da Assoutenti, sulla base dei dati sull’inflazione diffusi ieri dall’Istat.

Se infatti si guardano le tariffe del comparto turistico, si potrà notare un rialzo dei prezzi proprio in occasione delle partenze degli italiani per l’imminente ponte. In particolare, i pacchetti vacanza rincarano del +13,2% rispetto allo scorso anno, gli alberghi del 3,8%, b&b, case vacanza e servizi di alloggio in altre strutture del 7,7%. I voli nazionali costano il 7,6% in più mentre i traghetti salgono del +4,6%. Anche mangiare al ristorante sarà più salato in media del 3,3%.

Come spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, “la voce “servizi ricettivi e di ristorazione” è la divisione di spesa che, secondo l’Istat, registra il più forte incremento dei prezzi ad ottobre, in media il +3,5% a fronte di un tasso di inflazione dello 0,9%. La riprova che gli italiani che in questi giorni si metteranno in viaggio per il ponte di Ognissanti dovranno mettere mano al portafogli e subire sensibili rialzi di prezzi e tariffe”.

