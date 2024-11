Aggressione tra coinquilini a Castellamonte: un ferito non grave

TORINO – Nella notte di sabato 2 novembre, un episodio di violenza ha scosso il comune di Castellamonte, in provincia di Torino. Sono stati i rumori di una lite furiosa a richiamare l’attenzione. Protagonisti di questa drammatica vicenda due uomini di 51 e 52 anni, che vivevano insieme in un appartamento situato in via Botta.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ivrea, i due, entrambi in evidente stato di ebbrezza, hanno cominciato a litigare per motivi futili. La situazione è rapidamente degenerata quando, in un attimo di follia, il 51enne ha sferrato una coltellata al compagno.

Dopo l’aggressione, l’uomo ha chiamato i soccorsi. I sanitari intervenuti hanno trasportato immediatamente la vittima presso l’ospedale di Ivrea. Fortunatamente, il ferito è stato dimesso poco dopo con una prognosi di una settimana.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’accaduto, hanno prontamente arrestato l’aggressore con l’accusa di lesioni personali nei confronti del coinquilino.

