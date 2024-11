Da due anni poliziotti di Torino si prestavano come imbianchini usando i mezzi di servizio

TORINO – Un doppio lavoro che ha dell’incredibile a Torino. Sette poliziotti del V° Reparto Mobile, scoperti dai colleghi, per almeno due anni hanno lavorato nel tempo libero ma anche durante l’orario di servizio prestandosi come imbianchini, decoratori e muratori. Non solo: per eseguire i lavori, come lo smaltimento di macerie, usavano anche i furgoni Ducato in dotazione al Reparto. Sono stati sorpresi proprio sul luogo dei lavori mentre usavano uno dei mezzi della Polizia.

Per i sette è scattata la denuncia di associazione a delinquere finalizzata al peculato e truffa ai danni dello Stato. Sono stati demansionati alla gestione dell’ordine pubblico e sono state ritirate loro le armi di ordinanza in via precauzionale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese