PIEMONTE – La Guardia di finanza ha sequestrato 18 milioni di euro a seguito di un’inchiesta su alcuni investimenti-truffa che avevano raggirato anche Giorgetto Giugiaro, ex designer cuneese della Fiat e fondatore dell’impresa Italdesign.

La vicenda

La procura di Milano contesta a un broker, di nome Daniele Migani, i reati di truffa, abusiva attività finanziaria e omissioni nella dichiarazione dei redditi. Secondo gli accertamenti Migani, che abita in Svizzera ed è fondatore del Gruppo Xy, aveva messo in piedi un sistema di società da lui controllate per introdurre in Italia polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati e consulenze per investimenti; l’inghippo è che non aveva le autorizzazioni necessarie per operare nel nord Italia, dato che lui e le sue attività erano registrate come svizzere.

Migani e i suoi collaboratori, sempre secondo le indagini della procura, avevano come cliente prediletto gli imprenditori e le personalità che avevano in possesso grandi patrimoni immobiliari. Nel giro di personalità che sono venute a contatto con le due società che facevano capo a Migani (che si chiamano “Xy” e “Xy Eos Ticino2) c’è anche il cuneese Giorgetto Giugiaro, che avrebbe subito un danno di 8,6 milioni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese