A Mirafiori la produzione potrebbe fermarsi fino all’Epifania, si attende ufficialità da Stellantis

TORINO – Lo stabilimento di Mirafiori, riaperto appena sette giorni fa starebbe per richiudere, almeno fino all’Epifania. Dopo mesi di cancelli chiusi, i lavoratori ora rischiano di rimanere nuovamente a casa.

Sono voci che si rincorrono da giorni e l’indiscrezione è stata lanciata da MF-Milano Finanza. Manca però l’ufficialità da parte di Stellantis che, per il momento, ha dichiarato: “Si tratta di un’indiscrezione giornalistica che non ha conferme ufficiali. L’azienda verificherà i programmi di produzione di dicembre nelle prossime settimane”.

“Ad oggi non abbiamo certezze. La nostra previsione è che da fine novembre si rientri in cassa integrazione per almeno due, tre settimane e successivamente si proceda con delle chiusure collettive in conclusione dell’anno”, queste invece le parole di Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl Torino riportate da Rai News.

Il ministro delle Imprese Urso ha convocato per il 14 novembre un incontro del Tavolo sull’automotive, settore la cui crisi diventa sempre più profonda. Il Tavolo va avanti da un anno e mezzo, ma finora non ha prodotto risultati. Il ministro infatti a più riprese ha cercato di raddoppiare la produzione di auto in Italia, riportandola sopra il milione di pezzi all’anno, ma la multinazionale ha sempre chiesto al Governo di rendere più conveniente produrre nel nostro Paese.

