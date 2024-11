Sciopero dei trasporti, sarà un venerdì difficile e senza fasce di garanzia

TORINO – Si apre un venerdì 8 novembre difficile per quanto riguarda i trasporti. E’ infatti cominciato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore del servizio di trasporto pubblico locale per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri, proclamato dalle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro. In questa occasione particolare, è possibile derogare parzialmente alle usuali fasce di garanzia.

Gtt comunica quindi che è prevista una forte riduzione del servizio anche a Torino: alcune linee potrebbero non essere attive e, anche dove il servizio sarà garantito, ci potrebbero essere meno mezzi del necessario per soddisfare la normale richiesta.

Il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito come da Delibera della Commissione di Garanzia n. 02/183 e così come previsto dalla L. 146/90 (modificata dalla L. 83/2000) e dall’accordo sindacale del 16/10/2024 come di seguito indicato.

SERVIZIO URBANO–SUBURBANO

Linee parzialmente garantite (Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce orarie indicate) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00:

METROPOLITANA – 2 – 3 – 4 – 4N – 5 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 35 – 36 – 55 – 68.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Per conoscere le corse garantite da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 fare riferimento al sito Gtt.

CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE E ALTRI SPORTELLI GTT

Dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 sarà garantito il 30 % del servizio programmato.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

