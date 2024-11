In Piemonte l’età delle automobili che circolano è di 11 anni e 8 mesi: ecco le province con le auto più vecchie

TORINO – Vi siete mai chiesti l’età media delle automobili che circolano nella nostra regione?

Lo ha fatto Facile.it tramite una analisi che ha evidenziato come il parco circolante in Piemonte sia sempre più vecchio. Pare infatti che l’età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione sia arrivata a settembre 2024 a 11 anni e 8 mesi, il 4,4% in più rispetto ad un anno prima.

Il Piemonte, insieme al Veneto e alla Liguria, è risultata avere l’età media delle auto in linea con il valore nazionale.

Le province con le auto più vecchie

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che le auto più vecchie circolano ad Asti, Biella e Cuneo (12 anni e 3 mesi), seguite da quelle di Alessandria (12 anni). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Vercelli (11 anni e 11 mesi) e Verbano-Cusio-Ossola (11 anni e 10 mesi).

Torino, invece, è risultata essere la provincia piemontese con le auto più giovani (11 anni e 6 mesi), seguita solo da Novara (11 anni e 8 mesi).

