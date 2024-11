McDonald’s premia 5 dipendenti torinesi con borse di studio per supportare gli studi universitari

TORINO – A Torino, cinque dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Via Cossa, Rivoli, Settimo Torinese e Grugliasco hanno ricevuto una borsa di studio da 2.000 euro ciascuno per sostenere il loro percorso universitario. L’iniziativa rientra nel programma “Archways to Opportunity”, che McDonald’s ha sviluppato per favorire la crescita formativa e professionale dei suoi dipendenti, offrendo loro sostegno economico per affrontare le spese legate agli studi.

Tra i premiati, troviamo Valentina, Sara, Federico, Davide e Martina, ciascuno impegnato in diversi ambiti accademici: Scienze della Comunicazione, Mediazione Linguistica, Giurisprudenza, Scienze Biologiche e Beni Culturali. Questi giovani, che si distinguono per la costanza e il rendimento accademico, fanno parte di un gruppo di 100 studenti premiati in tutta Italia, selezionati sulla base della media dei voti e dell’impegno universitario.

Dal 2020, McDonald’s ha distribuito oltre 500 borse di studio in Italia attraverso il programma “Archways to Opportunity”, investendo nel 2024 circa 200.000 euro per supportare la formazione dei dipendenti. L’azienda, che conta 35.000 collaboratori nel Paese, offre annualmente più di un milione di ore di formazione per migliorare le competenze del proprio personale, contribuendo alla crescita professionale sia interna che esterna all’organizzazione. Con oltre 720 ristoranti sul territorio nazionale, McDonald’s è un punto d’ingresso importante nel mondo del lavoro per molti giovani: il 55% dei suoi dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è ancora studente.

