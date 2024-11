Torino è la Capitale Europea dell’Innovazione 2024

TORINO – Torino si è aggiudicata il prestigioso titolo di Capitale Europea dell’Innovazione 2024 (iCapital), un riconoscimento che premia le città europee più avanzate nell’offrire soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’annuncio è stato dato a Lisbona, città vincitrice del titolo lo scorso anno, durante il Web Summit, uno degli eventi di innovazione più rilevanti a livello mondiale. A ritirare il premio sono stati il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e l’assessora all’Innovazione, Chiara Foglietta.

“La vittoria del Premio Capitale Europea dell’Innovazione 2024 – ha dichiarato Lo Russo – rappresenta un riconoscimento per la nostra visione di una città che mette i cittadini al centro dei processi innovativi. L’innovazione è fondamentale per creare un ambiente urbano più sostenibile e vivibile, migliorando la qualità della vita attraverso la tecnologia, la pianificazione urbana e una crescente attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.”

L’assessora Foglietta ha aggiunto: “Torino ha adottato un approccio globale alla sperimentazione, sfruttando la sua storia e il suo ecosistema per rispondere alle sfide urbane. La città ha sviluppato soluzioni avanzate per le smart cities e l’innovazione sociale, puntando su collaborazione, inclusività e sostenibilità.”

A Lisbona, a supportare la candidatura, erano presenti diversi rappresentanti dell’ecosistema torinese, inclusi l’Università e il Politecnico di Torino, la Camera di Commercio e fondazioni come Compagnia di San Paolo e Piemonte Innova.

Torino City Lab e Torino Social Impact: gli assi vincenti

La giuria ha riconosciuto il valore di iniziative come Torino City Lab, un laboratorio di innovazione urbana avviato nel 2021, che si è arricchito con la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Next). A queste si affianca Torino Social Impact, una piattaforma volta a creare impatto sociale e sperimentare soluzioni per una Torino sostenibile e inclusiva, dalla Smart Mobility a una città a zero emissioni.

Il premio iCapital, istituito dall’Unione Europea, celebra città capaci di connettere cittadini, università, settore privato e pubblico in un ecosistema che promuove innovazione e benessere sociale. Torino ha prevalso su Espoo (Finlandia) e West Midlands (Regno Unito) e riceverà un milione di euro a sostegno dei suoi progetti.

Una storia di città innovative

Con Torino, la lista delle Capitali Europee dell’Innovazione si allunga: Barcellona (2014), Amsterdam (2016), Parigi (2017), Atene (2018), Nantes (2019), Lovanio (2020), Dortmund (2021), Aix-Marseille (2022) e Lisbona (2023) hanno vinto in precedenza. Anche nella categoria “Città Innovative Emergenti” il 2024 ha visto emergere Braga (Portogallo), seguita da Linz (Austria) e Oulu (Finlandia).

