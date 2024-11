Il 24 Novembre a Torino torna il Trans* March

TORINO – Domenica 24 novembre torna per le vie di Torino la Trans* March, marcia di liberazione, autodeterminazione, denuncia e rivendicazione delle persone trans* organizzata dal Coordinamento Torino Pride. L’occasione è quella del TDoR, il Transgender Day of Remembrance, che si celebra ogni 20 novembre in tutto il mondo per ricordare le persone vittime della transfobia.

Dopo il successo dell’anno scorso, con più di 3000 persone partecipanti, il concentramento sarà in via Cavour 31, in prossimità del CIDIGeM: “Un luogo importante per il percorso di affermazione di molte persone trans* piemontesi – afferma il coordinatore del Torino Pride Luca Minici – ma anche una struttura in forte difficoltà a causa dei tagli costanti alla spesa sanitaria, con liste d’attesa ancora troppo lunghe, e a cui proponiamo un confronto franco e diretto per lavorare insieme e migliorare le pratiche e i protocolli adottati. Per la nostra manifestazione questo è diventato un luogo narrativamente significativo per parlare dei diritti e dei percorsi di autodeterminazione delle persone trans* e non binarie”.

“Credo non sia un segreto per nessuno che la situazione in Italia per le persone trans* sia decisamente peggiorata rispetto ad un anno fa – spiega Sofia Darino, consigliera del Torino Pride e componente del gruppo di lavoro sulle tematiche trans* – Le politiche transfobiche e i continui attacchi alle nostre identità che il governo porta avanti nel quotidiano sono sotto gli occhi di chiunque e purtroppo il lavoro di difesa dei pochi diritti rimasti è sempre più faticoso e, spesso, contornato da una sensazione di impotenza. Anche a questo serve un evento di forte impatto pubblico come la Trans* March: riportare l’attenzione qui e ora, sulla nostra città, per capire cosa possiamo fare nel concreto per migliorare le vite delle nostre compagne e dei nostri compagni trans* e dell’intera comunità LGBTQIA+” conclude Darino.

IL PERCORSO

La Trans* March si svolgerà per le vie di Torino domenica 24 novembre. Il concentramento sarà dalle ore 15.00 in via Cavour 31, con partenza prevista per le ore 16.00.

Il percorso prevede la partenza da via Cavour per poi proseguire su via S. Massimo, via Giolitti, via della Rocca, piazza Vittorio Veneto, via Principe Amedeo. L’arrivo sarà in piazza Carlo Alberto, dove si terranno i saluti e i discorsi finali dal palco.

Il Coordinamento Torino Pride si impegna da tempo per rendere le proprie iniziative accessibili, facendo proprie le richieste delle associazioni per i diritti delle persone con disabilità e neurodivergenze.

È possibile consultare la mappa interattiva del percorso, con l’indicazione di informazioni utili per la praticabilità delle strade, la presenza di bagni, fontanelle dell’acqua e zone di scarico sensoriale, spazi più tranquilli e silenziosi raggiungibili sia in piazza che durante il corteo. Alla partenza saranno distribuiti, per chi ne avesse bisogno, tappi per le orecchie.

Davanti al palco in piazza Carlo Alberto ci sarà un’area non affollata per le persone che hanno necessità di uno spazio più comodo. Sarà inoltre assicurato un servizio di interpretariato in LIS, lingua italiana dei segni, per le persone non udenti.

