ATP Finals, cifre da record: 500 milioni di euro e 275 mila visitatori

TORINO – Un impatto economico da oltre mezzo miliardo di Euro per il nostro territorio, questi i numeri rivelati alla conferenza stampa di chiusura delle ATP Finals.

Si stima la creazione di 3431 posti di lavoro, un rientro fiscale per lo stato di 84 milioni di euro e un record di presenze in città: rispetto alla prima edizione i visitatori sono cresciuti del 77% per un totale di 275 mila, anche se gli spettatori dall’estero sono calati.

Gli ottimi ricavi e l’affluenza da record fanno sperare – seppur cautamente – che l’evento possa rimanere in città anche per gli anni a venire

