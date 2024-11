Le pastiglie Leone sbarcano in Cina, aperti i primi negozi monomarca a Shanghai e Hangzhou

COLLEGNO – Leone 1857, storica azienda dolciaria torinese, ha inaugurato i suoi primi negozi monomarca in Cina, in due città internazionali tra le mete più lussuose e influenti al mondo: Shanghai e Hangzhou.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di inaugurare i primi due store monomarca di Leone in Cina, un passo strategico per consolidare la nostra presenza a livello internazionale e portare l’eccellenza dell’arte della confetteria italiana anche in Asia” ha dichiarato Michela Petronio, Presidente dell’Azienda. “Il nostro costante impegno nella selezione di ingredienti di alta qualità, forte di oltre 160 anni di heritage, ci consente di offrire non solo una vasta gamma di prodotti dolciari, ma una vera e propria esperienza di gusto che aspira a creare momenti di felicità capaci di unire culture e tradizioni diverse”.

Gli eventi di apertura dei due store monomarca Leone, che hanno avuto luogo nelle città di Shanghai e Hangzhou rispettivamente il 15 e 17 novembre scorsi, hanno ottenuto un successo straordinario. Le inaugurazioni hanno visto la partecipazione di importanti autorità cinesi, Key Opinion Leaders e influencer di alto profilo, i quali hanno espresso un forte apprezzamento per la qualità e l’eleganza dei prodotti Leone.

I negozi sono situati nei centri commerciali di lusso Raffles City a Shanghai e Hangzhou Kerry Centre a Hangzhou. Al loro interno, i visitatori possono scoprire le tre principali linee di prodotto di Leone: caramelle, cioccolato e gelato. Tra le proposte di punta, oltre alle iconiche pastiglie, spiccano i celebri Cri Cri e il gelato artigianale in una selezione di gusti esclusivi.

