Odori e sapori anomali: richiamati tutti i lotti del calendario dell’Avvento Chocola

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, del Calendario dell’Avvento a marchio Chocola, commercializzato da Penny Market SRL nello stabilimento in Polonia e prodotto da MILLANO Sp. z o.o. S.K.A..

Il prodotto è venduto in confezione da 75 g. In questo caso sono stati ritirati tutti i lotti con qualsiasi scadenza.

Motivo del richiamo è il rischio chimico, con possibili alterazioni sensoriali (odore e sapore anomali).

I clienti che avessero acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo e di riportarlo in punto vendita. Per informazioni contattare al sito: www.penny.it/contattaci

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese