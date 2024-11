Torino: vandalizzata, di nuovo, la lapide di Largo Montebello dedicata ai Partigiani caduti

TORINO – È dedicata a Quinto Bevilacqua, Angelino Caligaris, Vinicio Culeddu, Carlo Chiesa e altri partigiani del quartiere Vanchiglia la lapide posta in Largo Montebello.

Purtroppo, però, la lastra commemorativa è stata vandalizzata, di nuovo: è già la terza volta. Qualcuno, nella notte, vi ha dato fuoco; a denunciare quanto accaduto è il vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

Ancora una volta, la terza, qualcuno, col favore delle tenebre, ha vandalizzato la lapide di Largo Montebello dedicata ai Partigiani caduti per la Libertà. Quest’anno, purtroppo, non potrò essere lì per pulirla e ricomprare i fiori. Lo faranno i nostri compagni e le nostre compagne, perché l’antifascismo, come i diritti, non è conquistato una volta per tutte, ma va riaffermato ancora e ancora contro chi sente il fascino dell’orrore e della crudeltà. E chi ha dato la vita per dare libertà anche ai profanatori di tombe sarà sempre nella nostra memoria.