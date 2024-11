Lunedì 25 si iniziano i lavori di riqualificazione in viale Buridani, a Venaria Reale. Ecco il calendario degli interventi

TORINO – Da lunedì 25 novembre inizieranno i lavori di rigenerazione urbana di viale Buridani, a Venaria Reale. Il primo passo sarà il campo base e area triage presso il Parco Galileo Galilei, a cui seguirà l’intervento in corso Matteotti e via Sciesa/via IV Novembre. In seguito sono in programma i cantieri in via Palestro, poi via Goito, via Barolo, piazza Martiri della Libertà e piazza Vittorio Veneto.

Le restrizioni alla circolazione saranno circoscritte a singole aree in lavorazione, mantenendo il più possibile fruibile il resto del viale. L’intervento è costato 5 milioni di euro ed è previsto che finisca a marzo 2026.

Una specifica area di intervento sarà sulle aree verdi della zona, in cui verranno abbattuti gli arbusti considerati malati con una Visual Tree Assistment, ovvero una valutazione di stabilità dell’albero.

