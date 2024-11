Torino: il lutto del consiglio comunale per Fatmir Isufi, morto sul lavoro

TORINO – Il Consiglio comunale di Torino ha aperto la seduta odierna con un toccante momento di raccoglimento in memoria di Fatmir Isufi, operaio di origini albanesi, tragicamente scomparso la settimana scorsa in un incidente sul lavoro. Isufi era impegnato in un cantiere per la realizzazione di una vasca di pompaggio della SMAT quando si è verificato il drammatico evento.

La presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, ha invitato consiglieri e consigliere a unirsi al minuto di silenzio, sottolineando la gravità della piaga degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese. Citando i dati forniti dall’INAIL, Grippo ha ricordato che nel 2023 in Italia si sono registrati 590mila infortuni sul lavoro, con un bilancio di 1.147 vittime. Grippo ha inoltre espresso il cordoglio dell’assemblea ai familiari di Fatmir Isufi.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese