Addio a Claudio Gervasoni: per anni nei locali del Vco con le canzoni di Vasco

VCO – É morto il cantante e musicista Claudio Gervasoni, storica voce del gruppo “Deviazioni spappolate”. Gervasoni, originario di Villadossola, aveva 60 anni ed era conosciuto in tutto il Verbano Cusio Ossola per portare in scena le cover delle canzoni di Vasco Rossi.

Per questo marchio di fabbrica era chiamato anche il “Vasco dei sette laghi”. L’ultima esibizione della band è stata al Trocadero by urban di Domodossola, mentre un’altra serata era prevista il 12 dicembre a Fontaneto D’agogna.

