Per le prossime Nitto Atp Finals 2025 sono già stati venduti 22mila posti, incassati oltre 4 milioni

TORINO – È ormai tennis mania. Le Nitto Atp Finals, concluse da 10 giorni e con la vittoria di Jannik Sinner, si sono rivelate un tale successo che si pensa già all’edizione 2025, in programma dal 9 al 16 novembre sempre all’Inalpi Arena di Torino.

Infatti è già boom di biglietti venduti. Vi diamo un po’ di numeri: nella prima giornata di vendita libera rivolta al grande pubblico, che segue quelli dedicati ai tesserati Fitp, sono stati venduti in meno di 24 ore biglietti e abbonamenti per un valore di 3,8 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto avvenuto un anno fa.

Secondo quanto riporta Ansa, raddoppiano anche i posti venduti per le Finals 2025 nel primo giorno di vendita non riservata ai soli tesserati: sono infatti 21.919, tenendo conto sia dei tagliandi singoli sia degli abbonamenti per tutte le quindici sessioni del torneo, rispetto agli 11.162 della corrispondente giornata di vendita per l’edizione 2024.

Complessivamente gli incassi della biglietteria per le Atp Finals 2025, prendendo in considerazione anche i giorni di vendita riservata ai tesserati della Federazione, hanno raggiunto ad oggi i 4,7 milioni di euro.

