Ecco 10 cose da fare in Piemonte questo weekend

TORINO– Non sapete che cosa fare questo weekend? Ecco 10 cose da fare il 31 Novembre e il 1 Dicembre in Piemonte. Ce n’è per tutti i gusti!

1. Una Mole di Panettoni – Torino

Dal 29 novembre al 1° dicembre, l’Hotel Principi di Piemonte ospita la rassegna dedicata al panettone artigianale. Orari: sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso: 5 €, gratuito per bambini sotto i 6 anni.

Dove: Via Piero Gobetti, 15, Torino.

Info: http://www.guidatorino.com/eventi-torino/mole-panettoni-2024-torino/

2. Mercatino di Natale – Govone

Il Magico Paese di Natale a Govone offre bancarelle natalizie, spettacoli e animazione per famiglie. Orari: sabato e domenica dalle 10:00

Dove: Centro storico di Govone (CN).

Info: Guida Piemonte

3. Tour Noir di Torino

Tutti i misteri della della città con un tour guidato tra leggende e panorami suggestivi.

Costo: 15 € a persona.

Punto di ritrovo: Piazza Statuto, Torino.

Info: Piemonte Eventi

4. Fiera del Barlafus –Vercelli

Il mercato dell’antiquariato si terrà il 1 dicembre dalle 10 alle 18.

Dove: Piazza Cavour, Vercelli.

Info: Guida Eventi Piemonte

5. Rassegna “La Fiera del Tartufo Bianco” – Montà d’Alba

Dalle 9:00 alle 18:00, i visitatori potranno gustare il pregiato tartufo bianco d’Alba e acquistare prodotti locali.

Dove: Piazza San Michele, Montà d’Alba (CN).

6. Festival del Cioccolato – Alba

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10:00 alle 19:00, potrai degustare cioccolato artigianale e partecipare a laboratori.

Dove: Piazza Duomo, Alba

Info: (https://www.ilturista.info/ch/eventi/piemonte/)

7. Mercatino di Natale – Moncalieri

Sabato 30 novembre, il mercatino vintage apre dalle 9:00 alle 18:00 con oggetti d’epoca e artigianato.

Dove: Moncalieri (TO).

Info: Guida Moncalieri

8. Visita al Castello di Rivoli

Approfitta del weekend per visitare il​ castello di Rivoli, aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Dove: Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (TO).

Info: Castello di Rivoli

9. Mercato delle eccellenze –​ Cuneo

Domenica 1° dicembre, dalle 9:00 alle 18:00, mercato con prodotti tipici locali.

Dove: Piazza Galimberti, Cuneo.

Info: Cuneo Eventi

10. Mostra di Leonardo Da Vinci – Torino

La mostra dedicata alla “Prima Monna Lisa” continua a Palazzo Madama. Orari: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Dove: Piazza Castello, Torino.

Info: Palazzo Madama

