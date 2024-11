A Torino il grande Presepe meccanico: un viaggio nella magia natalizia

TORINO – Nel cuore di Torino, il presepe meccanico si trova nei sotterranei della chiesa della Santissima Annunziata. Scendendo cinque metri sotto la superficie, i visitatori si immergono in un mondo incantato, dove una stanza di trentacinque metri per venticinque accoglie una Betlemme in miniatura animata da un sofisticato meccanismo di ingegneria.

Circondati da mille dettagli, tra montagnette di cartone e corsi d’acqua reali, i duecento personaggi in legno, alti da 40 a 80 centimetri, si animano, portando in vita il racconto della Natività. Tra luci bianche che simboleggiano il giorno e blu per la notte, la scena si trasforma, creando un’atmosfera magica tanto per grandi quanto per piccini.

Il segreto del movimento dei personaggi?

Si trova proprio al di sotto del presepe, in un’area chiusa al pubblico ma ben nota ai parrocchiani: un motore alimenta un volano di legno del diametro di due metri, il quale permette di azionare dodici alberi di trasmissione e 400 piccole ruote, che a loro volta danno vita a movimenti eccezionali. Dalla testa che si alza di Gesù Bambino nella mangiatoia, ai movimenti curiosi di animali e artigiani, ogni dettaglio è curato con passione.

La realizzazione di questo capolavoro è attribuita allo scenografo Francesco Canonica, che, tra il 1925 e il 1927, ha creato quest’opera straordinaria, rimasta invariata nella sua superficie per quasi un secolo, fatta eccezione per occasionali interventi di manutenzione.

Orari

Dal 16 novembre, fino all’Epifania, il presepe è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 19,30 e il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 19,30 (dal 21 dicembre al 6 gennaio orario prolungato anche nei giorni feriali).

