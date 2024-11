Restworld: la piattaforma che semplifica la ricerca di personale per bar e ristoranti

TORINO – In un periodo storico in cui il settore della ristorazione e dell’ospitalità si trova a fronteggiare una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato, la start-up italiana Restworld si propone come una soluzione innovativa e mirata. Già utilizzata da più di 800 imprenditori e oltre 150.000 lavoratori in tutta Italia, la piattaforma si sta imponendo come un punto di riferimento nel mondo del lavoro per il settore Ho.Re.Ca., con ambiziosi obiettivi di espansione per il futuro.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di risolvere una problematica ormai diffusa: ristoranti e bar faticano a trovare figure professionali adeguate, un fenomeno accentuato dalla pandemia e dalle mutate condizioni di lavoro. Restworld si distingue per la sua doppia valenza: non solo offre un servizio di ricerca e selezione del personale altamente qualificato, ma funge anche da mappa interattiva delle offerte di lavoro disponibili, filtrabili tramite una serie di parametri, dal tipo di contratto alle caratteristiche dell’azienda.

Grazie all’impegno di un team multidisciplinare composto da psicologi, ingegneri ed economisti, la piattaforma è in grado di supportare i ristoratori nei processi di assunzione tramite customer success manager dedicati che guidano nella ricerca e selezione del personale. Al contempo, i candidati possono esplorare le opportunità lavorative in modo autonomo, sapendo di trovarsi di fronte a realtà attentamente selezionate, che rispettano requisiti etici e sostenibili.

Con un obiettivo di raggiungere 3.000 ristoranti iscritti entro il 2025 e un piano di espansione verso i mercati europeo e nordamericano entro il 2027, Restworld si presenta come un alleato strategico per un settore che necessita di nuove strategie per attrarre e trattenere talenti.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese