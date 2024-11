Torino si trasforma in una Vienna dorata: un viaggio immersivo nell’arte di Gustav Klimt

TORINO – Torino si prepara a diventare la capitale dell’arte e della cultura grazie a un evento straordinario che catapulterà i visitatori nel mondo scintillante di Gustav Klimt. La Promotrice delle Belle Arti, dal 27 novembre 2024 al 23 febbraio 2025, diventerà palcoscenico di “Klimt – The Gold Experience”, un’esposizione multimediale che non si limita a esporre i capolavori del grande maestro austriaco, ma li trasforma in un’opera d’arte a sé stante.

L’esposizione si sviluppa attraverso sei aree tematiche, che abbracciano proiezioni spettacolari, videomapping all’avanguardia e installazioni interattive. Qui, gli amanti dell’arte potranno avvicinarsi ai dettagli delle opere più celebri di Klimt, come “Il Bacio” e “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, in un modo mai visto prima. In questo viaggio visivo, i confini tra arte e tecnologia si sfumano, offrendo un nuovo modo di vivere e comprendere queste icone senza tempo.

Tuttavia, “Klimt – The Gold Experience”, invita il pubblico a diventare protagonista, grazie a lightbox interattivi: i visitatori potranno scattare foto e selfie con le opere d’arte, creando ricordi unici e condivisibili. Un’area dedicata alla realtà virtuale permetterà anche di vedere il mondo attraverso gli occhi di Klimt, offrendo un’impareggiabile opportunità di immergersi nella sua visione artistica.

