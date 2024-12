Giornata mondiale contro l’AIDS: ecco come prevenirlo e dove fare il test in Piemonte

TORINO – Oggi, 1 dicembre 2024, è la giornata mondiale contro l’AIDS. L’AIDS è una sindrome da immunodeficienza acquisita, causata da un virus trasmissibile anche per via sessuale, il virus da immunodeficienza umana, HIV.

Sebbene siano passati molti anni dalla prima diffusione epidemica dell’AIDS, ancora oggi non sono state trovate una cura o un vaccino che possano bloccarne il contagio. Per questo, è bene essere informati e fare chiarezza sulle modalità di contagio e sui mezzi farmacologici che abbiamo a disposizione per proteggerci.

L’HIV è un virus che ha bisogno di un’elevata concentrazione di particelle virali vitali per trasmettersi. Tale condizione si realizza pressoché esclusivamente nel sangue e nelle secrezioni genitali, in particolare lo sperma e in misura minore, ma comunque sufficiente, nelle secrezioni vaginali.

Lo scambio di sangue fu responsabile dell’esplosione dell’epidemia tra tossicodipendenti da eroina, tramite lo scambio di siringhe usate. Oggi la maggior parte delle nuove infezioni del virus dell’HIV avviene attraverso rapporti sessuali penetrativi non protetti, sia etero che omosessuali.

Per questo, è fondamentale praticare rapporti sessuali rigorosamente protetti a prescindere dall’orientamento sessuale e, soprattutto, testarsi.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia avvengono ancora 2000 contagi da HIV all’anno, e il rischio percepito dalla popolazione è sempre più basso. Tuttavia, questo non vuol dire che non ci sia alcun pericolo.

Lo strumento più efficace per prevenire il contagio da HIV è il preservativo. Non solo si tratta di un metodo di contraccezione, ma è particolarmente adatto ad evitare la trasmissione dell’HIV e tutte le malattie sessualmente trasmissibili: sifilide, clamidia e gonorrea sono sempre più diffuse ed esistono varianti di questi virus che non sono trattabili da alcun antibiotico.

Esiste poi la Profilassi e Prevenzione Pre-Esposizione (PReP), che consiste nel prendere farmaci per l’HIV anche se si è negativi. Con la PrEP il rischio di contrarre l’HIV è pressoché azzerato, tuttavia non protegge da sifilide, clamidia, gonorrea, epatite B e C, rendendo comunque necessario l’utilizzo del preservativo.

Bisogna però specificare che oggi una diagnosi di HIV non è una sentenza di morte. Grazie ai farmaci, si può bloccare la moltiplicazione del virus all’interno dell’organismo, evitando che da virus si trasformi in sindrome, ovvero l’AIDS. Non solo: grazie ai farmaci chi è positivo non può contagiare gli altri. Grazie ai farmaci vige il principio U=U, undetectable=untrasmittable. I farmaci infatti bloccano la carica virale di chi è positivo, impedendo la trasmissione ad altri soggetti di contrarre il virus.

Per questo, il vero strumento per bloccare l’HIV è il test. Andare a testarsi regolarmente è lo strumento migliore per tutelare noi stessi e gli altri. Oggi chi ha l’HIV ed è in cura farmacologica ha la stessa speranza di vita di un soggetto negativo. Sapere il proprio stato di salute è fondamentale per proteggere gli altri, e scoprire in tempo di avere l’HIV permette ai farmaci di bloccarlo, salvandoti la vita.

Oggi, in occasione della giornata mondiale contro l’AIDS, sono presenti diverse iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione in varie città del Piemonte, che puoi trovare elencate qui.

Tuttavia, la prevenzione è possibile farla 365 giorni l’anno e in forma gratuita presso le strutture sanitarie della nostra regione. Qui sotto, trovi elencate le Asl che offrono screening gratuiti in cui potrai fare un test per l’HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili.

Dove fare lo screening gratuito

TORINO – C.e.Mu.S.S.

Indirizzo: Torino, Via Juvarra 19 Presidio Oftalmico

Modalità di accesso: accesso previo triage telefonico senza impegnativa

Contatto telefonico: 0115666069 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30

Orari Centro IST: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30

ASTI

Indirizzo: Asti, Corso Dante 202 Ospedale Cardinal Massaia, Ambulatorio Malattie Infettive

Modalità di accesso: accesso senza impegnativa, con prenotazione telefonica

Contatto telefonico: 0141 486400 dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.30

Esecuzione test HIV dal lunedì al venerdì accesso diretto, senza prenotazione nè impegnativa, dalle 8.00 alle 14.00

BIELLA

Indirizzo: Ponderano (Biella), Via dei Ponderanesi, 2 Ospedale degli Infermi

Modalità di accesso: Accesso diretto o su prenotazione

Contatto telefonico: 01515154703 (segreteria) da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00/ 01515154739 (ambulatorio) da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 17.30.

Orario Centro IST: Venerdì dalle 14.00 alle 16.00

CUNEO

Indirizzo: Cuneo, Via Carle 5 Ospedale Carle

Modalità di accesso: accesso diretto senza impegnativa, lunedì- mercoledì- venerdì dalle 8.00 alle 10.00

Contatto telefonico: 0171616713NOVARA

Modalità di accesso: su prenotazione

Contatto telefonico: 800000500 dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00

VERBANIA

Indirizzo: Verbania, Via Crocetta 1 Ospedale Castelli, Malattie Infettive

Modalità di accesso: accesso diretto senza impegnativa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10:00Contatto telefonico: 0323 541329

Email: malattieinfettive@aslvco.it

VERCELLI

Indirizzo: Vercelli, Corso Mario Abbiate 21, Ospedale S. Andrea

Modalità di accesso: accesso diretto senza impegnativa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00

Contatto telefonico: 0161593335

Dedichiamo questa giornata, infine, a tutte le persone tragicamente scomparse per l’AIDS.

Madonna, “In loving memory of the bright lights we lost to AIDS”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese