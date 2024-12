Una poltrona per due torna al cinema in 4k per tre giorni, ma continueremo a vederlo a Natale su Italia 1

TORINO – Il grande classico di John Landis, Una poltrona per due, torna al cinema per un evento speciale che durerà tre giorni. L’8, il 9 e il 10 dicembre il film sarà infatti in sala in tutta Italia grazie a Adler Entertainment in una versione restaurata in 4k.

Ovviamente il periodo scelto per il ritorno in sala è il periodo natalizio, visto che in Italia il film è diventato un classico di Natale. A Torino il film sarà proiettato nei grandi circuiti, da The Space a Uci Cinema, ma anche al Cinema Massaua.

Perchè Una poltrona per due è un classico di Natale

In Italia Una poltrona per due è ormai diventato un classico di Natale. Eppure il film, pur ambientato nel periodo natalizio, non è un classico “film di Natale”. Da cosa è nata allora la tradizione natalizia della commedia di John Landis?

E’ una questione di programmazione. Italia Uno, ormai diversi decenni fa, ha preso l’abitudine di trasmettere il film la notte di Natale, cosa che ai telespettatori è piaciuta molto. Ogni anno il passaggio tv è stato seguito da un gran numero di spettatori, fino a diventare una sorta di tormentone. Esistono pagine Facebook dedicate al passaggio tv natalizio del fim, altre che fanno il conto alla rovescia giorno per giorno, l’evento è protagonista di meme e battute continue.

Non c’è dubbio quindi che, dopo averlo visto nuovamente al cinema nella sua versione restaurata in 4k torneremo anche a vederlo su Italia 1 nella notte di Natale.

