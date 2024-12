Il sindaco di Pinerolo è accusato di antisemitismo

PINEROLO – Una bufera mediatica si è scatenata nei confronti del sindaco di Pinerolo, Luca Salvai. Il Sindaco, del Movimento 5 Stelle, è accusato di antisemitismo per aver rifiutato di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, superstite dell’olocausto.

Il Sindaco però non ci sta, e in un comunicato stampa specifica le ragioni per cui avrebbe rifiutato, assieme al resto del partito, di conferire a Segre la cittadinanza onoraria.

Salvai specifica che “Il voto della maggioranza consigliare non è stato contro la Senatrice Segre, ma contro l’ennesimo tentativo del consigliere della destra Dario Mongiello di strumentalizzare il dibattito politico”.

Il sindaco lamenta la strumentalizzazione della destra di una figura importante come quella di Segre, per contrastare la posizione di netta condanna che la Giunta pinerolese ha preso nei confronti del massacro di Gaza da parte di Israele.

Nel comunicato Salvai sottolinea come condannare le azioni di Israele equivalga per la destra a essere antisemiti.

Inoltre, evidenzia che tutti i gruppi consiliari hanno chiesto di rimuovere la mozione, perché evidentemente strumentalizzata. Salvai conclude la nota rammaricandosi dell’immagine negativa che Pinerolo ha in questa vicenda:

In merito alla risonanza che questa triste vicenda ha avuto a livello nazionale e che dà un’immagine di Pinerolo come una città in mano a fascisti antisemiti, chi ci accusa di antisemitismo non conosce le nostre storie personali e politiche, né l’impegno che l’Amministrazione di Pinerolo ha sempre profuso sulle tematiche dell‘accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà.

La politica troppo spesso si gioca sui media e segue dinamiche comunicative che come in questo caso sfuggono di mano. Spiace che qualcuno che ben ci conosce, per pura opportunità politica, segua le dinamiche innescate dal Consigliere Mongiello anziché riportare la discussione sul binario giusto.