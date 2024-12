I vicini sventano un’occupazione abusiva in casa Atc a Torino

TORINO – Un tentativo di occupazione abusiva è stato sventato da Atc, in collaborazione con la polizia locale, nel complesso di edilizia sociale di via Cravero 33, zona Regio Parco, a Torino.

Grazie alle segnalazioni dei residenti, che hanno notato uno strano via vai in un alloggio al piano terreno, e all’intervento della polizia locale, l’appartamento è stato subito recuperato e messo in sicurezza dal personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

“Ringrazio la Polizia Municipale e il personale dell’Agenzia – ha commentato il Presidente Atc Emilio Bolla – per il tempestivo intervento che ha permesso di recuperare l’alloggio occupato abusivamente in via Cravero 33. La rapidità con cui si è agito è fondamentale per evitare che situazioni come queste degenerino, compromettendo la sicurezza dei quartieri e il diritto alla casa di chi ne ha realmente bisogno”.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese