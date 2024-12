A Torino incendio di un’auto in marcia: il conducente riesce a salvarsi in tempo

TORINO – Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 dicembre, un’auto Alfa Romeo Mito ha preso fuoco mentre percorreva il controviale di corso Regina Margherita a Torino. L’incidente è avvenuto in direzione del centro città, all’altezza dell’incrocio con via Bogetto. Fortunatamente, il conducente è riuscito a scendere dal veicolo in tempo e a dare l’allerta alle autorità competenti.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che sono giunti sul luogo dell’incendio per domare le fiamme che avevano avvolto completamente l’auto. Nonostante i rapidi sforzi dei pompieri, il veicolo è andato distrutto e risulta ormai inutilizzabile.

Per garantire la sicurezza e gestire la situazione, il controviale è stato chiuso al traffico fino alla rimozione dell’Alfa Romeo Mito. Anche gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per regolare la viabilità.

