Caresana: cascina a fuoco durante una festa, crolla il tetto ma nessun ferito

CARESANA – Durante una festa di compleanno a Tenuta Castelletto di Caresana in provincia di Vercelli, il camino delle cucine ha preso fuoco incendiando il tetto. Nessun ferito tra i presenti ma tanta paura e lavoro per i vigili del fuoco, impegnati dalle 21 per ore sul rogo per domare le fiamme. Il tetto non ha retto ed è crollato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme ai colleghi del distaccamento di Casale Monferrato e ai Volontari di Santhià per avere la meglio sull’incendio.

