Torino: vicino alla Gran Madre c’è uno scarico che inquina il Po – FOTO

TORINO – Uno scarico che finisce dritto nel fiume Po su lato di corso Casale. È la segnalazione che, ormai da qualche giorno, circola tra residenti e pescatori. E che è arrivata anche alla nostra redazione tramite foto esplicative.

Un cittadino infatti ci scrive:

Vi ricordo che, anche se dagli anni ’80 Torino è servita dal depuratore di Castiglione, non è mai stata risolta la situazione dei tanti scarichi fognari che nel tratto di Torino fanno passare lo stato di qualità delle acque del Po da BUONO a “AMBIENTE INQUINATO”.

Se tutti gli scarichi, come prevede la legge, fossero davvero intercettati nei collettori diretti al depuratore, il Po a Torino salirebbe in modo stabile in classe II, BUONO.