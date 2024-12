Incidente a Torino all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo d’Azeglio, linee del tram deviate

TORINO – Intorno alle 21 di oggi, sabato 21 dicembre si è verificato un brutto incidente stradale all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo d’Azeglio a Torino, causando gravi disagi alla circolazione.

L’impatto ha avuto conseguenze significative sulla viabilità, causando rallentamenti. Deviate anche le linee 9 e 16 del trasporto pubblico, per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia municipale e soccorritori, che stanno lavorando per assistere gli eventuali feriti e mettere in sicurezza l’area.

