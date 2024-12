A Rivara una enorme slitta di Babbo Natale composta da 125 trattori

A Rivara hanno inventato un modo diverso di celebrare il Natale: realizzare la slitta di Babbo Natale composta da 125 trattori, un’idea tanto audace quanto spettacolare.

Per la Festa di Natale 2024 il gruppo Amici dei Trattori con il patrocinio del Comune di Rivara ha realizzato una gigantesca slitta con dei mastodontici trattori che prima hanno invaso il centro di Rivara per poi dirigersi verso un terreno dove si sono messi in formazione per il drone che ha catturato le immagini dello schieramento.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese