Trovato il corpo senza vita di un 49enne senza fissa dimora a Oleggio

OLEGGIO – Era conosciuto in zona il 49enne senza fissa dimora di cui è stato trovato il corpo senza vita vicino a una discarica di Oleggio. Un passante ha notato il cadavere intorno alle 12 di oggi, giovedì 2 gennaio, e ha chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale per i rilievi.

Da un primo esame del medico legale, la morte sembrerebbe per cause naturali. Non sono stati trovati segni di violenza ma è stata comunque disposta l’autopsia per indagare più approfonditamente sulle cause del decesso.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese