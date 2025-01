Piazzetta Beata Vergine degli Angeli: la piazza più piccola del mondo è a Torino?

TORINO – Fino a ora vi abbiamo parlato della Torino più magica, misteriosa, esoterica, ma anche di una città nota per le sue curiosità, il folklore e la tradizione.

Tempo fa, infatti, ci siamo occupati dell’altorilievo in bronzo in piazza Castello che raffigura Cristoforo Colombo, il cui dito mignolo, però, spicca particolarmente per il colore dorato rispetto al resto dell’opera. Il dito del celebre navigatore ed esploratore ha cambiato colore nel tempo poiché, letteralmente, consumato. Questo perché per i torinesi il mignolo di Cristoforo Colombo è un vero e proprio portafortuna.

E a proposito di fortuna, non possiamo esimerci dal citare anche il toro in bronzo che si trova incastonato nel pavimento sotto i portici in piazza San Carlo.

Proseguendo il nostro modesto viaggio nella città sabauda, tra fontane, vie e palazzi storici, tori che sputano dai muri, occhi che ti guardano dal pavimento e una enorme testa del David capovolta, approdiamo dritti in piazzetta Beata Vergine degli Angeli.

La piazza più piccola del mondo

Avete mai fatto caso alla piccolissima piazza che si trova tra via Cavour e via Carlo Alberto? A vederla pare in realtà una semplice rientranza che fa parte del perimetro esterno della chiesa della Madonna degli Angeli, del seicento; o la piccolissima porzione di una piazza più grande che la contiene e che si chiama, appunto, piazza Madonna degli Angeli.

Ma, come riporta la targa stessa – piazzetta Beata Vergine degli Angeli -, è una vera e propria piazza, non solo la più piccola di Torino ma probabilmente anche del mondo. Sebbene, è giusto dirlo, sulla veridicità del primato vi siano diverse scuole di pensiero.

A contendersi il podio insieme alla piazzetta torinese sono anche altre città: piazza Venezia a Santa Maria a Monte, in Toscana, piazza Padella a Barbara, in provincia di Ancona, Calleja del Panuelo, Handkerchief Alley a Cordoba, in Spagna.

A noi, come sempre, piace pensare di essere di fronte a una piazza che, record del mondo o no, vale la pena vedere per la sua particolarità.

