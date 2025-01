Si sposta la libreria Luxemburg, arriva il cioccolato Venchi

TORINO – Ultimo giorno di apertura oggi per la libreria internazionale Luxemburg nella sede storica di piazza Carignano, dove si trova dal 1872. La notizia della chiusura mesi fa aveva sollevato polemiche ma in realtà si tratta di uno spostamento in una sede forse ancora più aulica. La riapertura tra pochi giorni (entro fine gennaio) sarà infatti in galleria Subalpina, uno dei luoghi più affascinanti della città.

Chi aprirà al posto della libreria Luxemburg?

Il locali storici della vecchia libreria non rimarranno vuoti a lungo. Cominceranno infatti presto i lavori per l’apertura del negozio di un altro marchio storico di Torino. Affacciato su piazza Carignano, tecnicamente all’angolo tra via Accademia delle Scienze e via Cesare Battisti, aprirà infatti un negozio Venchi, uno dei marchi di cioccolato più apprezzati.

