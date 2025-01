Palestra di Torino chiude con un biglietto dopo aver raccolto centinaia di abbonamenti per l’anno nuovo

TORINO – Ha chiuso per le vacanze di Natale e non ha più riaperto. La palestra con piscina Le Club di via Piacenza a Torino, Mirafiori Sud, ha comunicato ai suoi utilizzatori la chiusura affiggendo il biglietto affisso all’entrata che vi mostriamo.

Un messaggio che punta sull’empatia, lascia intendere la comprensione per chi rimane senza palestra e chiede altrettanta comprensione pe run posto di lavoro che chiude lasciando a casa titolari e dipendenti. La firma della titolare “con tanta tristezza nel cuore” chiude il messaggio.

Sembrerebbe una delle tante attività che non riescono più ad andare avanti ma c’è un dettaglio non da poco. Nessuno degli utenti della palestra, molto nota in zona anche perchè ha una piccola piscina molto frequentata, sapeva della possibile chiusura.

Gli abbonamenti per l’anno nuovo

La chiusura è arrivata a sorpresa tanto che fino agli ultimi giorni prima delle vacanze natalizie, denunciano gli utenti, i titolari hanno rinnovato gli abbonamenti per l’anno nuovo chiudendone anche con nuovi utenti.

Nessuna comunicazione è arrivata a chi ha sottoscritto e pagato abbonamenti che non potranno essere usufruiti. Il biglietto non fa riferimento a possibili rimborsi e i contatti dei titolari non sono raggiungibili. Noi stessi abbiamo provato a contattarli tramite diversi canali per ascoltare la loro posizione sulla vicenda ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Sono probabilmente centinaia (abbiamo la certezza che siano abbondantemente più di cento) gli utenti che ora si sentono truffati e si sono organizzati in chat collettive su Whatsapp per decidere come muoversi e capire se è possibile recuperare i soldi spesi. Sono già state contattate le organizzazioni di consumatori ma per il momento non è ancora stata presa alcuna decisione su come muoversi.

Cercheremo di tenervi aggiornati sulla vicenda.

