Sono già 130 le firme contro la palestra Le Club di via Piacenza a Torino

TORINO – Il caso è esploso alla mancata riapertura del 7 gennaio dopo le vacanze natalizie e in meno di 48 ore è cresciuto fino a sollevare un polverone nella zona di via Piacenza a Torino, dove si trova la palestra con piscina Le Club, rea di aver chiuso i battenti dopo aver raccolto i soldi degli abbonamenti per il 2025.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato tutta la vicenda ma ora si stanno chiarendo i numeri di quella che pare davvero essere una colossale fregatura ai danni dei clienti. In meno di 24 ore (il tempo necessario ad organizzarsi) sono stati 130 i clienti della palestra che hanno lasciato firme e documenti per presentare un esposto alla Guardia di Finanza.

Ma sono sicuramente solo una piccola parte degli interessati perchè tutto è accaduto in maniera veloce e rocambolesca.

La vicenda

Il punto è che fino alla chiusura natalizia la palestra ha continuato a vendere nuovi abbonamenti e a rinnovare i vecchi senza mai accennare all’ipotesi che ci fossero problemi di sopravvivenza per l’attività. L’appuntamento era per la riapertura del 7 gennaio, riapertura che non c’è stata. Di conseguenza gran parte dei clienti non è ancora nemmeno a conoscenza di quanto accaduto. Molti, finite le vacanze, non hanno ancora pensato a tornare ad allenarsi e sono all’oscuro di tutto.

Gli altri, quelli che hanno scoperto la novità dai bigliettini appesi alle vetrate, hanno cercato di organizzarsi in gruppi Whatsapp e hanno fatto base al bar di via Vigliani angolo via Piacenza, dove nelle ultime 24 ore sono state raccollte le 130 firme di cui vi stiamo dando conto.

L’esposto alla Guardia di Finanza

Domani mattina il pacchetto di firme e documenti verrà consegnato alla Guardia di Finanza, in modo che si possano almeno bloccare rate e finanziamenti con le banche. Per recuperare i soldi spesi ci vorrà più tempo e sono già stati contattati alcuni avvocati per decidere il da farsi.

Intano i titolari desaparecidos potrebbero trovarsi a Ibiza, dove gestiscono un’altra palestra. Continueremo a seguire la vicenda nei prossimi giorni.

