Lo scambio di biglietti sulla vetrina della palestra chiusa a Torino dopo aver rinnovato gli abbonamenti: le vittime siamo noi clienti

TORINO – La chiusura a sorpresa della palestra Le Club di via Piacenza a Torino ha sollevato un polverone. Come vi abbiamo raccontato questa mattina la palestra non ha riaperto dopo le vacanze di Natale, facendo trovare sulla vetrina un biglietto dai toni molto drammatici, che chiede empatia e comprensione.

I clienti questa empatia non sembrano comprensibilmente dimostrarla ed i motivi sono chiari: i titolari hanno raccolto rinnovi e nuovi abbonamenti per l’anno 2025 fino al giorno della chiusura prenatalizia, senza lasciar trapelare la decisione di chiudere l’attività.

Il biglietto di risposta al biglietto di chiusura

Ora i titolari non sono raggiungibili, i telefoni squillano a vuoto, le mail e i messaggi sui social restano senza risposta (ma vengono letti). Così qualcuno dei clienti più intraprendenti ha pensato di utilizzare lo stesso canale utilizzato dai titolari per annunciare la chiusura ed ha appiccicato un biglietto sulla vetrina.

“Chi ci ha rimesso il cuore e il portafoglio – scrivono – siamo noi clienti”. Per poi passare all’accusa in cui si legge anche una profonda delusione: “Quando eri presente ti lamentavi dell’Italia e generalizzavi dicendo che gli italiani sono dei disonesti. E guarda il caso hai rappresentato bene quest’ultima categoria”.

“Se veramente hai un briciolo di cuore – è la chiusa – restituisci i soldi e paga i bravi ragazzi (i dipendenti n.d.r.) che come noi sono sttai truffati”.

Scambio di biglietti a parte, nei prossimi giorni l’intera faccenda finirà in mano ad avvocati e associazioni di consumatori. Vi terremo aggiornati.

