Todays Festival cambia location: la prossima edizione si farà al Parco Dora

TORINO – Quest’anno la nuova location del palcoscenico principale sarà presso il Parco Dora.

540mila euro il contributo messo a disposizione per il festival estivo, che dovrà prevedere una durata di quattro giornate consecutive (di cui una ad accesso gratuito) per il palco principale e attività diffuse per sette giornate, anche non consecutive e con particolare attenzione al territorio della Circoscrizione 6, nel periodo compreso dal 18 agosto al 4 settembre.

“Anche quest’anno – dichiarano gli assessori ai Grandi eventi e alla Cultura Domenico Carretta e Rosanna Purchia – affideremo l’organizzazione del festival tramite un bando pubblico con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la formula e proseguire nell’impegno di far crescere il Todays Festival, perché si affermi sempre più come un punto di riferimento musicale e culturale per Torino e non solo. Grande sarà ancora una volta l’attenzione al territorio che lo ha visto nascere e svilupparsi. Il Todays sarà un evento musicale e al contempo un’occasione per promuovere le connessioni tra cultura, comunità e spazi urbani”.

La vera protagonista sarà la musica destinata a un pubblico giovane, mantenendo forti le radici del festival nel mondo indie rock e underground in tutte le sue forme e ampliando lo sguardo a generi musicali affini e in particolare alle tendenze musicali internazionali e italiane non ancora entrate nei circuiti mainstream. La Fondazione per la Cultura Torino procederà alla programmazione coinvolgendo enti, associazioni e operatori interessati a proporre iniziative e attività culturali.

Ciascun progetto sarà sottoposto a tre successivi gradi di valutazione. Dopo i controlli amministrativi, volti a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, e tecnici, volti a verificare il rispetto delle normative vigenti, i progetti saranno sottoposti a una commissione che valuterà la qualità della proposta artistico-culturale (fino a 35 punti), la coerenza con le indicazioni dell’avviso e la qualità delle attività diffuse proposte sul territorio, con particolare riferimento alla Circoscrizione 6 (fino a 15 punti); l’esperienza del soggetto proponente (fino a 10 punti); le partnership e le collaborazioni attivate, in particolare con media di diffusione nazionale (fino a 10 punti); la sostenibilità economica (fino a 10 punti); la qualità e la completezza del piano di comunicazione (fino a 10 punti); la sostenibilità ambientale e la promozione della mobilità dolce (fino a 10 punti).

Il progetto dovrà illustrare il contenuto della proposta artistica, l’indicazione dei target a cui si rivolgono le attività, le partnership attivate e le eventuali collaborazioni con associazioni del territorio, le eventuali azioni per ampliare il budget messo a disposizione dalla Città, il piano dell’accessibilità e quello della comunicazione.

Potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente enti giuridicamente costituiti di natura privata senza finalità di lucro, quali associazioni, enti del terzo settore o altri soggetti di natura privata non-profit.

