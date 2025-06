Il 1° luglio 2025 Torino vivrà una giornata all’insegna dell’afa estiva, con temperature fino a 33 °C. Nonostante un cielo inizialmente soleggiato, nel pomeriggio e in serata si attendono temporali localizzati, accompagnati da un allerta gialla per temporali e alte temperature in Piemonte.

Mattino: calma apparente

La mattinata sarà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature tra i 22 e i 24 °C. L’aria sarà umida ma sopportabile: umidità relativa tra il 60% e il 65%.

Pomeriggio: caldo record e nubi in aumento

Le ore centrali porteranno afa e temperature fino a 33 °C, con umidità in aumento e atmosfera pesante. Inizieranno ad affacciarsi gli addensamenti nuvolosi, preludio ai temporali. Venti leggeri da sud-est non allevieranno il caldo.

Sera: temporali in agguato

Dalle 18:00 in poi, le condizioni saranno ideali per rovesci anche forti, soprattutto nella fascia metropolitana occidentale. Possibile accumulo di 5–8 mm di pioggia, accompagnato da raffiche di vento e un calo termico verso i 26 °C.

Tendenza meteo

Mercoledì 2 luglio: ancora temporali diffusi, con massime intorno ai 31 °C, minima sempre sui 22 °C .

Giovedì 3 luglio: possibile temporale al mattino, temperature in rialzo fino a 34 °C, poi sereno

Venerdì 4 luglio: un paio di rovesci, clima sempre caldo fino a 32 °C, ma con brevi schiarite .

