Torino: tenta di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Umberto I, salvata da un poliziotto fuori servizio

TORINO – La passeggiata di una famiglia ha permesso di salvare la vita di una donna.

I fatti

Un poliziotto, libero dal servizio, sta passeggiando in compagnia della famiglia in corso Cairoli, nei pressi dei Murazzi del Po, quando all’altezza del ponte Umberto I nota una ragazza che manifesta intenti suicidi. La donna, dopo aver posato la borsetta si siede a cavalcioni su parapetto, sporgendosi pericolosamente verso il fiume.

Il poliziotto, intuite le intenzioni della donna, riesce a metterla in sicurezza. Mentre la compagna del poliziotto la distrae, l’operatore della polizia di Stato le gira alle spalle e la afferra per la vita. La signora si divincola e con mani e gambe cerca di darsi la spinta per gettarsi in acqua, ma il poliziotto riesce a portarla al di qua del parapetto e la fa sedere sul marciapiede.

La signora dà in escandescenze e ribadisce a voce le sue intenzioni suicide. Il poliziotto cerca di tranquillizzarla e chiama i soccorsi. Sul posto è giunto quindi il personale medico che ha portato la donna in ospedale per le cure del caso.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

