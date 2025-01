Tennis, Vavassori e Bolelli trionfano al torneo ATP 250 di Adelaide

ADELAIDE – Un inizio di stagione scintillante per il tennis azzurro: il pinerolese Andrea Vavassori, insieme al suo compagno di doppio Simone Bolelli, ha conquistato il titolo nel prestigioso torneo ATP 250 di Adelaide.

La vittoria è arrivata oggi, sabato 11 gennaio, al termine di una combattutissima finale contro la coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, freschi vincitori delle Nitto ATP Finals 2024. La coppia italiana si è imposta con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9, dopo oltre due ore di gioco intenso. Decisiva è stata la rimonta nel secondo set, in cui Vavassori e Bolelli hanno annullato ben quattro match point consecutivi nel dodicesimo gioco, per poi trionfare nel tie-break del terzo set, sfruttando il terzo championship point.

Un percorso in salita verso il trionfo

Il cammino della coppia azzurra ad Adelaide è stato tutt’altro che semplice. Nei quarti di finale, Vavassori e Bolelli hanno superato il duo Edben/Vliegen, mentre in semifinale hanno compiuto l’impresa eliminando i numeri uno al mondo Arevalo e Pavic. Il trionfo in finale non solo ha confermato il loro stato di forma eccellente, ma ha anche regalato il primo titolo stagionale all’Italtennis. Per Andrea Vavassori e Simone Bolelli si tratta del quarto trofeo in carriera, dopo i successi ottenuti nei tornei di Buenos Aires, Halle e Pechino.

Prossima fermata: Australian Open 2025

L’attenzione della coppia italiana è già rivolta al prossimo grande appuntamento: l’Australian Open 2025, al via domani, domenica 12 gennaio. L’obiettivo è quello di migliorare il risultato dello scorso anno, quando i due furono sconfitti in finale da Bopanna ed Ebden, mancando per un soffio il trionfo in uno Slam.

