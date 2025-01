Cinque escursionisti travolti da una valanga in Val d’Ossola, tre morti

TRASQUERA – È in corso l’intervento del soccorso alpino e del soccorso alpino della guardia di finanza, l’elicottero e le squadre cinofile per la valanga che si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2850 metri, nel territorio di Trasquera, in Val d’Ossola.

Secondo quanto si apprende, la valanga avrebbe travolto cinque escursionisti e tre di loro sono morti. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che, secondo quanto riferito, hanno assistito al distacco di neve. Risultano in corso le ricerche con l’Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

