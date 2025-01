Sciolta la prognosi per Milanese, ferito da Vera Schenone, ne avrà per 40 giorni

TORINO – E’ stata sciolta la prognosi per Stefano Milanese, il manager ferito a colpi di arma da fuoco da Vera Schenone il 3 gennaio scorso. I medici hanno sciolto la prognosi per l’uomo, 52 anni, calcolando in 40 giorni i tempi di recupero.

Schenone, 84 anni, gli aveva sparato due colpi di pistola all’addome e al braccio destro con una 38 special regolarmente detenuta dal marito. La donna, ex sciatrice olimpica, è agli arresti in una struttura sanitaria.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese