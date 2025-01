Franchino er Criminale a Novara: promossa la piadina, male l’hamburger

NOVARA– Continua il viaggio di Franchino er Criminale tra lo street food del Piemonte. Dopo l’approfondito giro di qualche tempo fa a Torino, nelle ultime settimane lo youtuber romano ha visitato le altre province del Piemonte, con risultati alterni.

Vi abbiamo raccontato della sua esperienza di Asti, seguita dopo pochi giorni da quella di Alessandria, ed ora è il turno di Novara.

Nella patria del gorgonzola la visita di Franchino (accompagnato) si è limitata a due luoghi solamente. Estremamente negativo il giudizio su Gocho’s, i cui panini sono stati giudicati di scarsa qualità. Era una segnalazione di alcuni dei suoi followers ed è stato duramente bocciato, anche con una riflessione personale sugli effetti del suo lavoro su chi lo segue.

Tutt’altra storia per la piadineria del Corso, in pieno centro, in corso Mazzini. La coppia viene conquistata dalla pulizia, dal costo e dalla qualità del prodotto. Prosciutto crudo di Parma e naturalmente gorgonzola, ottima cottura e pasta. Promossa al punto da meritare un 9- nei sempre attenti giudizi di Franchino.

