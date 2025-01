La Juve torna a vincere dopo tanti pareggi, battendo il Milan 2-0

TORINO – La Juventus ottiene la sua prima vittoria dell’anno in un match decisivo per la corsa alla Champions, battendo il Milan e salendo al quarto posto, almeno per una notte.

In un contesto di mercato incerto, con voci su Kolo Muani e Cambiaso, la squadra di Allegri risponde sul campo dopo il pareggio con Torino e Atalanta.

Mbangula e Weah, quest’ultimo decisivo con il suo ingresso al posto di Yildiz, segnano nella ripresa, regalando alla Juve una vittoria meritata.

Per il Milan, invece, si tratta di una battuta d’arresto dolorosa, che li allontana dalla zona Champions e segna un’involuzione dopo l’entusiasmo iniziale post-Supercoppa e l’effetto Conceição.

Nonostante le assenze di Morata e Pulisic, la squadra di Pioli non ha reagito al doppio colpo subito, mostrando una prestazione opaca.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese